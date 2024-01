Gera. Wer mit einem Schnäppchenticket mit der Deutschen Bahn reisen will, muss sich auf eine wichtige Änderung einstellen.

Wer mit dem Intercity von Gera über Jena nach Düsseldorf fahren möchte, zahlt normalerweise 101,90 Euro für die einfache Fahrt. Im Sparpreis bietet die Deutsche Bahn die Tickets an bestimmten Reisetagen schon für 17,90 Euro an. Doch diese vergünstigten Angebote gibt es nicht mehr am Fahrkartenautomaten zu kaufen, bemängeln Leser, die sich deshalb an unsere Zeitung gewandt haben.