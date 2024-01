Ronneburg. Nur wenige Tage vor seinem plötzlichen Tod ist Gunther Emmerlich Überraschungsgast an der Regelschule in Ronneburg. Das Benefizkonzert 2023 bleibt ein unvergessenes

Sie gehören zu den letzten, die Gunther Emmerlich im Dezember 2023 noch einmal live erlebten. Am 8. Dezember ist der Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich der Überraschungsgast beim traditionellen Benefiz-Weihnachtskonzert der Friedrich-Schiller-Regelschule Ronneburg. Nur elf Tage später, am 19. Dezember 2023, verstirbt der im thüringischen Eisenberg 1944 geborene Star überraschend im Alter von 79 Jahren an Herzversagen.