Gera. An 13 Fahrzeugen in Gera-Lusan sind die Reifen zerstochen und die Spiegel beschädigt worden. Bereits in der Nacht zum Montag wurden im Stadtteil 13 Autos beschädigt. Besteht ein Zusammenhang?

Wurden in Lusan gezielt ukrainische Fahrzeuge beschädigt? Diese Vermutung drängt sich zumindest auf nach einem Hinweis an unsere Redaktion, den die Polizei am Mittwochmorgen bestätigte. Demnach seien Geraer Polizisten am Dienstag in einem anderen Einsatz gewesen, als sie in Lusan nach und nach immer mehr beschädigte Autos entdeckten.