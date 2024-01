Gera. Derzeit ist man auf eine Leihgabe aus Bernburg angewiesen. Wie man das Projekt unterstützen kann:

Der Tierpark Gera hat mit der Herausforderung zu kämpfen, Tiertransporte ausschließlich mit einem geliehenen Tiertransportanhänger aus dem Tiergarten Bernburg durchführen zu können. Dies soll sich 2024 mit der Anschaffung eines eigenen Tiertransportanhängers ändern. Über einen entsprechenden Spendenaufruf des beliebten städtischen Ausflugsziels informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

„Die Anschaffung würde nicht nur die Arbeit der Tierpflegerinnen und Tierpfleger erleichtern, sondern uns auch deutlich flexibler machen. Die städtische Haushaltslage lässt solche Investitionen aber nur bedingt zu. Die Kosten belaufen sich auf etwa 12.000 Euro“, so der stellvertretende Tierparkleiter, Steffen Horn. Schon im vergangenen Jahr und in den ersten Tagen des Jahres 2024 konnte der Tierpark Firmen und Privatpersonen für diese Aktion gewinnen und ist damit dem Ziel schon ein gutes Stück nähergekommen. Zukünftig soll so noch leichter der Tierbestand durch junge, blutsfremde Tiere oder neue Tiergruppen aufgefrischt werden.

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich telefonisch unter 0365-810127 oder per E-Mailan waldzoo@gera.de melden. Mehr Infos auch unter tierpark.gera.de