Gera. Wir haben am Donnerstagmorgen nachgefragt: Was Polizei, Feuerwehr und Nahverkehr in Gera zur aktuellen Lage sagen.

Ein Unfall mit einem Schwerverletzten auf der A4 kurz vor Gera-Leumnitz am Mittwochabend war aus Sicht der Geraer Feuerwehr der einzige größere Vorfall im Zusammenhang mit dem angekündigten Schneefall und der damit verbundenen Glätte auf den Straßen. Zwar herrschen am Donnerstagmorgen winterliche Bedingungen, die Situation auf den Straßen scheint aber entspannt (Stand: 8 Uhr).