Gera. In den Bahnhof Gera-Süd wurde die Feuerwehr aufgrund eines brennenden Mülleimers gerufen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Donnerstagmorgen löste eine Brandmeldeanlage im Bahnhof Gera-Süd einen Feuerwehreinsatz aus. Laut Angaben der Polizei brannte in der Haupthalle nahe eines Kiosks ein Mülleimer. Die Feuerwehr der Stadt Gera löschte das Feuer mit Schaum. Der Bahnhof musste im Anschluss gelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt werden. Die Polizei geht von einer gezielten Brandstiftung aus, da es in der Bahnhofshalle Anzeichen von Vandalismus gegeben hat. Das Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wird gegen Unbekannt geführt.