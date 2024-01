Gera. Wie es mit den Protesten von Landwirten, Handwerkern und Kleinunternehmern in der Region weitergehen soll.

„Der Protest geht weiter. Über die Form müssen wir uns noch verständigen“, sagt der Landwirt Frank Schumann nach dem Ende der Dauerblocklade in Gera während der bundesweiten Bauernproteste. Nach dem „konstruktiven Gespräch“ am Dienstagabend im Rathaus Gera setzt das Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbandes Greiz auf weitere Verhandlungen mit Politikern, die in der kommenden Woche in Gera stattfinden sollen.