Gera. Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten schlägt Alarm, sieht Ausbildungsmarkt in Gera unter Druck

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sieht den Ausbildungsmarkt in Gera unter Druck, das schreibt sie in einer ihrer jüngsten Pressemitteilungen. Sie befürchten einen „gefährlichen Trend“ und schreibt, dass Jugendliche, die maximal einen Hauptschulabschluss haben, immer seltener den Sprung in eine Ausbildung schaffen.