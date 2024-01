Gera. Die Geraer Traditions-Sportveranstaltung steigt wieder im Juni. Anmeldungen sind online bereits heute möglich.

Am 1. und 2. Juni wird es in Gera wieder einen Powertriathlon geben, in diesem Jahr nun schon zum 28. Mal. Die Organisatoren um den sportlichen Leiter Martin Ertel vom TSV 1880 Gera-Zwötzen, Abteilung Triathlon, treffen sich bereits regelmäßig, um die Veranstaltung für Athleten und Zuschauer optimal vorzubereiten. Die Stadt Gera als langjähriger Unterstützer dieses Wettkampfformats stellt die begehrten Pokale für die Plätze 1 bis 3. René Soboll, Abteilungsleiter Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften, begrüßt dieses Angebot sehr und hofft auch in diesem Jahr wieder auf viele Neugierige, die sich der Herausforderung stellen wollen.