Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Freitag in Gera-Frankenthal im Einsatz. Hier war ein Mann auf einem drei Meter hohen Dach gestürzt.

Am Freitagvormittag wurden die Feuerwehr in Gera, inklusive Höhenrettergruppe, Rettungswagen und Notarzt nach Gera-Frankenthal gerufen. © Björn Walther | Björn Walther