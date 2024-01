Gera-Frankenthal. Von einem etwa drei Meter hohen Dach musste am Freitag Mann gerettet werden. Er war gestürzt und klagte anschließend über große Schmerzen.

Am Freitagvormittag wurden die Feuerwehr in Gera, inklusive Höhenrettergruppe, Rettungswagen und Notarzt nach Gera-Frankenthal gerufen. Hier war ein Mann in etwa drei Meter Höhe auf einem schneebedeckten Flachdach gestürzt. Anschließend klagte er über große Schmerzen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, da eine solche Rettung nicht alltäglich ist und die Schneesituation, gerade auf einem Dach, kompliziert und herausfordernd ist. Dem Notarzt wurde mithilfe von Leitern Zutritt zu dem Verletzen verschafft. Anschließend wurde der Mann mit einem Krankenwagen ins Klinikum gefahren.