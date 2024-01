Gera. Das waren die meistgelesenen Beiträge der Geraer Lokalredaktion in den zurückliegenden sieben Tagen.

1. Erste Arbeiten für den Süd-Ost-Link beginnen in Kürze

Noch ist das Planverfahren für die Stromautobahn Süd-Ost-Link nicht abgeschlossen. Doch werden in Ostthüringen schon in Kürze die ersten Arbeiten für den Bau der Höchstspannungsleitung beginnen. Welche das sind und weshalb für Gera umgeplant wurde, interessierte in dieser Woche sehr viele Leser, noch mehr sogar unser Kommentar über das Vorhaben.

2. Hundertfacher Gesetzesverstoß in Gera: Deshalb gehen so viele Kinder nicht in die Schule

Rund 190 Jungen und Mädchen besuchen aktuell keine Schule in der Stadt, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Vor einem Jahr waren es knapp 100 Kinder. Ein Betroffener, der für eine Arbeit in Gera aus Sachsen in die Stadt gezogen ist, berichtet von seinen Problemen, Schulplätze für seine Kinder im Grundschulalter zu finden. Was die Behörden zur Problematik sagen, wie wir diese Situation kommentieren und wie Ostthüringer Landtagsabgeordnete die Lage einschätzen.

3. Proteste von Landwirten und anderen Gewerken blockieren Lidl und Amazon

Die jüngsten Bauernproteste, an denen sich zwischenzeitlich Gewerke über die Landwirtschaft hinaus beteiligten, beschäftigten die Geraer auch zum Wochenbeginn. So wurden die Standorte von Amazon und Lidl in Gera blockiert. Wir berichteten über die Proteste, ihre Auswirkungen auf den Logistikriesen und den Lebensmittel-Discounter und über die Gespräche der Protestierenden mit der Stadtspitze und Verbandsvertretern.

4. Ein Unfall und zahlreiche beschädigte Autos in Lusan

In der Nacht zum Montag hatten zwei junge Männer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen erst in der Vogtlandstraße einen Unfall gebaut und später in der Nacht die Scheiben von 13 Fahrzeugen beschädigt. Laut Polizei handelte es sich um Ukrainer, sie wurden in Gewahrsam genommen. Ebenfalls in Lusan wurde am Dienstag ein Dutzend Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt. Besteht ein Zusammenhang?

5. „Ein Missverständnis“ sagt Vonarb zu Koordinierungsstelle für Flüchtlinge in Gera

Vor einigen Tagen hatte der Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) angekündigt, dass in der Stadt eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden solle, wenn das Land das ehemalige Wismut-Krankenhaus in Gera als Erstaufnahme reaktivieren und etwa 200 Flüchtlinge unterbringen will. Darauf hin hatte die Stadtratsfraktion „Bürgerschaft für Gera“ einen langen Fragenkatalog an den OB geschickt. Wie der darauf reagiert.