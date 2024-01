Braunichswalde. Weshalb er die Verantwortung für die Gemeinden des ehemaligen Pfarrbereiches Linda bei Ronneburg übernimmt.

Pfarrer Friedrich von Biela wurde am 21. Januar in der Kirche in Braunichswalde in die Kreispfarrstelle für Vertretungsdienste im Kirchenkreis Altenburger Land durch die stellvertretende Superintendentin Ulrike Schulter eingeführt.