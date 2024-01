Gera. Das Thüringer Medienbildungszentrum (TMBZ) lädt wieder zum Digitalen Stammtisch ein. Interessierte können auch online teilnehmen.

Ein starkes Passwort macht es Cyberkriminellen schwer, ein Internetkonto zu knacken. Unmöglich ist es allerdings nicht. Zusätzliche Sicherheit bietet die Zwei-Faktor-Authentisierung: Beim Log-in wird dann zum Beispiel eine PIN per SMS an ein Handy geschickt. Diese PIN muss anschließend zusätzlich zum Passwort eingegeben werden. So lässt sich das Konto zweifach absichern.