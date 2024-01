Gera. Geraer Programmkino bietet besonderen Service für junge Eltern

Zur ersten Vorstellung des Jahres im „Kinderwagenkino“ im neuen Jahr ist Arlett Gellert mit ihren sieben Monate jungen Zwillingen Mattis und Louis, begleitet von ihrer Freundin Jenny Lange, am Dienstagvormittag ins Metropol gekommen. Für die junge Mutter ist das eine Premiere. Das Angebot an Eltern, gemeinsam mit ihrem Nachwuchs ins Kino rollen zu können, findet sie großartig. Und wenn es gut funktioniert, möchte sie sich in Zukunft öfter mit ihren zwei Jungs einen Kinobesuch gönnen. Auf dem Programm stand übrigens die französische Komödie „Monsieur Blake zu Diensten“. Das dürfte den Kindern allerdings egal gewesen sein.