Gera. Mit einer Ü30-Party am Samstag wird an das Format erinnert, das dem Geraer Traditionskino zwischenzeitlich neues Leben einhauchte. So blicken die Veranstalter zurück:

Bevor das Geraer Metropol-Kino in der Leipziger Straße 2014 als Lichtspielhaus wiederbelebt wurde, war es über einige Jahre eine angesagte Party-Location in der Stadt. Mit den Metropol-Partys wurde das Haus nach einigen Jahren des Leerstands 2002 aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Die Idee hatten André Sebastian und Tobias Meißner, die damit nicht nur die Veranstaltungsreihe begründeten, sondern auch ihre bis heute sehr umtriebige Veranstaltungsagentur AT-Events.