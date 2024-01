Gera. In Gera sind eine Frau und ein Mann von einem Unbekannten auf einem Supermarktparkplatz beleidigt worden und einer Frau wurde das Handy geklaut. Die Meldungen der Polizei Gera:

Pärchen beleidigt und angegriffen

Auf einem Parkplatz in der Geraer Dornaer Straße sind am Dienstagnachmittag eine 30-Jährige und ein 27-Jähriger von einem bisher unbekannten Mann beleidigt und angegriffen worden. Laut Meldung der Polizei befanden sich die Geschädigten in ihrem Auto auf dem Supermarktparkplatz, als es zwischen ihnen und dem Angreifer zu einem Streit kam.

Der Mann habe die beiden beleidigt und einen kleinen Gegenstand ins Gesicht der Frau geworfen, sodass diese leicht verletzt wurde. Bevor die Polizei eintraf, habe sich der Angreifer – mutmaßlich in Begleitung seiner Frau und seines Kindes – entfernt und sei mit dem Bus der Linie 17 in Fahrtrichtung Frankental gefahren. Er sei etwa 1,80 Meter groß, habe eine schwarze Jacke und eine dunkelgelbe Hose getragen.

Handy aus Tasche geklaut

Einer 36 Jahre alten Frau ist am Dienstagabend das Handy gestohlen worden. Die Frau sei nach Polizeiangaben gegen 18.15 Uhr in einem Supermarkt in der Heinrichstraße gewesen, als der Täter ihr Mobiltelefon aus der mitgeführten Handtasche entwendet habe. Hinweise zum Dieb liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red