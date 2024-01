Gera. Die Thüringen-Kliniken haben für einen Standort ein Besuchsverbot ausgesprochen. Die Grippe-Fallzahlen am SRH Wald-Klinikum in Gera ähneln denen der vergangenen Jahre.

Das Klinikum in Rudolstadt hat am Montag, 22. Januar, ein Besuchsverbot aufgrund zahlreicher Virusgrippefälle ausgesprochen. Ein solches Verbot steht am SRH Wald-Klinikum in Gera derzeit nicht zur Debatte. Die Zahl der Influenzafälle, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden, seien nicht höher als in den Jahren zuvor, heißt es aus dem Klinikum auf Nachfrage.