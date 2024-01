Gera. Polizei-Tipps für sicheres Wohnen. Zwei große Wohnungsunternehmen und alle vier Geraer Wohnungsbaugenossenschaften beteiligen sich an der Aktion.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Gagarinstraße, Unbekannte öffnen gewaltsam drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in Bieblach-Ost, Täter sind auf Diebestour in Büros in Lusan - diese und ähnliche Meldungen der Geraer Polizei lassen immer wieder aufschrecken.