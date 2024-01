Nancy Dümont ist seit Jahresbeginn Inhaberin der Traditionskneipe am Markt

Seit Januar 2024 ist sie die neue Inhaberin der Traditionskneipe „Süßer Winkel“ am Markt 5. So hat es ihr einstiger Chef Peter Meyen gewollt, erzählt Birgit Müller. Sie ist eines der zehn Geschwister von Peter Meyen, der am 14. Oktober 2023 im Alter von nur 64 Jahren verstarb. „Peter hatte es so geplant und vorgedacht.“ Müller hatte das Geschäft übergangsweise gemanagt.