Gera. Auf einem Video, das im Internet kursiert, sind Szenen häuslicher Gewalt zu sehen. Aber schon die Verbreitung des Videos ist strafbar.

Die Polizei in Gera warnt davor, ein Video, das in sozialen Medien kursiert und in dem Szenen häuslicher Gewalt zu sehen sind, zu verbreiten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, haben Einsatzkräfte die Tat bereits aufgenommen und ermitteln.