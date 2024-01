Gera. Diese Neuigkeiten sollten nicht verpasst werden.

Nachdem die Museumshöhler in Gera wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zuletzt geschlossen bleiben mussten, öffnen sie am 1. Februar wieder täglich (außer montags) ihre Tore für Führungen. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr können Interessierte in die bis zu zehn Meter tiefen Keller hinabsteigen, die überwiegend im 16. und 17. Jahrhundert als Bierlagerstätte genutzt wurden. Bei der rund einstündigen Tour werden interessante Details über den Höhlerbau, das Brauwesen und Schankrecht in Gera sowie die weitere Nutzung der unterirdischen Gänge vermittelt. Der Eingang zu den Museumshöhlern befindet sich auf der Rückseite des Naturkundemuseums, Nicolaiberg 3, Gera.