Gera. Von Achtsamkeit bis Yoga, von Chinesisch bis Norwegisch, von Aquarellmalerei bis Ikebana - das neue Semester hält viele Angebote bereit. Interessierte können sich demnächst beraten lassen.

Am 6. Februar von 16 bis 18 Uhr findet an der Geraer Volkshochschule, Talstraße 3, ein Beratungsnachmittag anlässlich des beginnenden Frühjahrssemesters statt. Besucher können sich individuell über das breite Angebot der kommunalen Bildungseinrichtung informieren und zudem beispielsweise ihre Fremdsprachenkompetenz testen lassen. Neben der Einstufung in den passenden Sprachkurs beraten die Fachbereichsleiterinnen und Lehrkräfte zu freien Plätzen im Bereich Sprachen sowie Computer/Beruf.