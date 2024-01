Gera. Was sich hinter dem neuen Format verbirgt und was der Sprecher der Agentur für Arbeit, der Ausbildungschef der IHK in Gera, ein Unternehmer und eine Lehrerin dazu sagen.

Nach den Winterferien startet in Ostthüringen eine neue Form der Berufsvorbereitung. Jeweils an einem Tag in der Woche gehen die Achtklässler dann in ein Unternehmen ihrer Wahl, um für sich zu testen, ob in diesem Betrieb ihre berufliche Zukunft liegen könnte. Berufsfelderkundung nennen das die Pädagogen. Der wöchentliche „Tag in der Praxis“, so heißt das neue Format, soll in den beteiligten Schulen die Schülerpraktika ablösen, für die meist zwei Wochen im Schuljahr reserviert waren.