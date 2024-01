Gera. Fast 200 Jahre alte Kneipe hat irgendwie Charme

Die Traditionskneipe „Süßer Winkel“ hat seit Anfang dieses Jahres eine neue Inhaberin. Nancy Dümont ist die neue Chefin. Ihr Team sind vier Frauen und ein Mann. Die Damen stehen ihr zur Seite. Es klappt und es läuft. Schon mit Ladenöffnung morgens um 10 Uhr kommen die ersten Gäste in die Raucherkneipe am Markt 5. Sie ist nie leer, stetig geben sich die Gäste die Klinke in die Hand. Und so vernebelt wie einst ist sie schon lange nicht mehr. Nach dem Einbau neuester Abzugstechnik Anfang 2000 können sich die Gäste auch nach einer ganzen Schachtel Zigaretten noch in die Augen schauen. Unschlagbar sind die Preise. Ich traute meinen Augen kaum. Zwar plant die neue Chefin im Februar eine Anpassung, aber selbst dann ist sie immer noch Spitze. Und es gibt nicht nur kühles Blondes und Schnäpse, sondern auch Kaffee oder Cappuccino.