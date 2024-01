Gera. Gerade einen komplexen Umbau bei einem Objekt im Stadtzentrum beendet, setzt die kleinste der Geraer Genossenschaften in diesem Jahr ihre Sanierungsmaßnahmen fort.

„An den hohen Energiepreisen können wir nichts ändern. Am Ende müssen wir den Preis akzeptieren, der am Markt herrscht. Umso wichtiger ist es, weiter den Hausbestand energetisch zu sanieren, um dadurch Einfluss auf die Kosten nehmen zu können“, sagt Jana Höfer, Technischer Vorstand der Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ in Gera. Schon jetzt plane man in dieser Hinsicht einige größere Projekte für die kommenden Jahre.