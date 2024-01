Gera. Christiane Kneisel über Slalomfahrten und Konjunktur-Lichtblicke

Nach frostigen Tagen bringen es die schon frühlingshaften Temperaturen an den Tag: Loch für Loch im Straßenbelag. Autofahrer können sich nun in Slalomfahrten und Stoßdämpfertests üben - sowohl im Stadtzentrum als auch in den Randgebieten. Wo gestern noch ein ebenes Fleckchen war, lässt heute plötzlich ein Krater das Lenkrad nach links oder rechts reißen.