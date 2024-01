Gera. Seit Mittag 12 Uhr läuft die Aktion in Gera, an der sich mittlerweile 180 Fahrzeuge beteiligen. Alles Wichtige im Überblick.

Seit Mittag 12 Uhr rollt der Fahrzeugkorso durch Geras Straßen. Wie bereits berichtet, hat Ralf Albert, Chef eines Transportunternehmens in der Stadt, diesen Fahrzeugkorso angemeldet und beteiligt sich damit an einer bundesweiten Aktion in der Stadt. Hauptsächlich Traktoren, Lkw und Handwerkerautos waren im Gewerbegebiet in Gera-Rusitz gestartet.