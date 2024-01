Gera. Zwei beste Freunde wollten illegales Feuerwerk ausprobieren, was in der Notaufnahme endete. Einer von beiden ist nun verurteilt worden.

„Es war nicht die Absicht, ihn zu verletzen. Wir waren die besten Freunde“, sagt der Angeklagte in seinem letzten Wort. Er habe alles in sich hineingefressen und sich deshalb nach dem Unfall nicht bei seinem damaligen Kumpel gemeldet. Dem hatte eine Kugelbombe am Silvesterabend 2022 13 Knochen im Gesicht gebrochen.