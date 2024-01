Gera. Protestfahrer und Versammlungsteilnehmer, Polizeipräsenz, parallel dazu eine Messe im KuK, offene Geschäfte und sonnenhungrige Spaziergänger - wie passt das zusammen?

Insgesamt acht Versammlungen wurden angemeldet - dementsprechend hoch ist die Polizeipräsenz am Samstag in Gera. Die Landespolizeiinspektion Gera ist im Einsatz und wird im Laufe des Tages von der Bereitschaftspolizei aus Erfurt unterstützt. Gegen Mittag begleiten Einsatzkräfte auf den Einfallstraßen der Stadt den angemeldeten, rund 180 Fahrzeuge umfassenden Corso von Bauern, Transportunternehmern, Handwerkern und anderen Teilnehmern ab. Am Nachmittag zeigen die Polizeikräfte Präsenz in der Innenstadt - von Steinweg über Markt bis Breitscheidstraße.