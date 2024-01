Gera. Nach der Premiere im vorigen Jahr gab es am Samstag wieder Gelegenheit zum Schauen und Informieren in der Tonhalle.

Nach der erfolgreichen Premiere 2023 sind am Samstag Jobsucher, Hierbleiber und Rückkehrer, Schüler und Auszubildende, Wechselwillige und Quereinsteiger zur zweiten Auflage von Geras „Heimspiel“-Messe eingeladen. Die ersten Interessenten warten schon vor dem offiziellen Beginn an der Tonhalle. Nach einer knappen Stunde sind bereits mehr als 220 Besucher gezählt. Im Saal und auf der Galerie sowie in mehreren Fluren des Hauses gibt es geschäftiges Treiben. Mehr als 35 Aussteller präsentieren sich bei der Veranstaltung der Raatz Marketing Gesellschaft dem Publikum, welches nicht nur aus Gera angereist ist.