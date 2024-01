Weida. Am Samstag war Mario D. Richardt mit seiner MDR-Sendung „Mach dich ran“ in der Osterburg-Stadt. Das lohnte sich auch für eine Weidaerin: Sie durfte 1.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Das Bürgerhaus in Weida füllte sich zusehends. Die beliebte Fernsehsendung des MDR „Mach dich ran“ gehört auch in Weida zum Montagsvorabendprogramm vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Einmal live dabei zu sein und vielleicht 1.000 Euro zu gewinnen sind gute Gründe, in das Bürgerhaus zu kommen. Selbstverständlich standen in Kuchenweide viele Teller mit den unterschiedlichsten leckeren Sorten auf den Tischen. Die Kuchenfrauen hatten fleißig gebacken. Mit dabei waren die Kuchenfrau-Siegerinnen Beate Strohschneider (2022), Ines Gerdes-Wolter (2023) und die Nachwuchssiegerin Sophie Fleischmann (2023). Schon heute laden die Kuchenfrauen zum Jubiläum, dem „30. Weidschen Kuchenmarkt“ im September dieses Jahres ein.