Gera. „Unterm Rathaus brennt noch Licht“ behaupten die Kabarettisten des „Fettnäppchen“ und wollen dies ihrem Publikum ab Mittwoch beweisen. Auf der Bühne soll es heiß hergehen.

So schwer wie diesmal sei es ihr noch nie gefallen, ein Programm auf die Bühne zu bringen, gesteht Eva-Maria Fastenau, Chefin des Geraer Kabaretts „Fettnäppchen“. Dabei mangelte es keinesfalls an Themen bei diesem Stück. Im Gegenteil: „Hatten wir ansonsten den einen oder anderen Aufreger, gibt es sie diesmal an allen Ecken und Enden, gewissermaßen inflationär“, sagt Fastenau. „Ich weiß gar nicht, was ich weglassen soll“, stöhnt die Kabarettistin. Sie müht sie sich mit ihrem Team redlich, sämtliche Dauerbrenner in 90 Minuten zu verpacken.