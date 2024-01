Gera. Welche Impulse Theaterpädagogen für das Superwahljahr geben wollen.

2024 ist Superwahljahr in Thüringen. Viele Schülerinnen und Schüler dürfen zum ersten Mal bei der Europawahl abstimmen. Die Theaterpädagoginnen des Theaters Altenburg Gera, Anna Fricke und Anne-Christin Martz, bieten am Donnerstag, dem 1. Februar von 15 bis 17 Uhr einen kostenfreien Workshop in der Theaterfabrik Gera (Tonhalle) für Lehrer an. Sie erklären darin theaterpädagogische Methoden und laden zum Ideenaustausch sowie Ausprobieren ein.