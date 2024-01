Gera. Der Freundeskreis für Flüchtlinge in der Stadt hat drei Musikerinnen aus der Ukraine zu Gast.

Bereits zum zweiten Mal lud am vergangenen Sonnabend der Freundeskreis für Flüchtlinge zum Neujahrskonzert ins G 26 in der Gagarinstraße mit Künstlern des Kyiv Symphony Orchestra. Die Troika mit Lilita Hlybochanu (Klavier), Kateryna Savkina (Harfe) und Kateryna Demianchuk (Violine) boten in dem einstündigen Konzert mit Werken ukrainischer Komponisten und internationaler Klassiker aus Gegenwart und Vergangenheit einzeln und im Zusammenspiel ein Feuerwerk ihres solistischen Könnens.