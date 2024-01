Gera. Vorfreude auf einen Festtag, eine besondere Kostümführung und stachelige Angelegenheiten.

Die Ortsgruppe Kakteen in der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften Gera e.V. lädt am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 18.30 Uhr zu einem Vortrag ins Turmhaus des Botanischen Gartens Gera, Eingang Schillerstraße, ein. Darüber informiert der Gruppenvorsitzende Gerhard Timmig. Es werden Bilder einer Wanderreise durch Gebirge, Wüsten und an die Küsten des Sultanates Oman gezeigt. Den Vortrag hält Vereinsmitglied Peter Schröder. Besucher und Interessenten sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung ist kostenlos. red