Gera. Fünf Personen sind in einer Wohnung in Gera in Streit geraten. Dieser eskalierte schließlich auf der Straße. Drei Frauen wurden verletzt, eine 40-Jährige griff die Polizei an und musste gefesselt werden.

Mehrere Streifenwagen rückten am Samstagabend kurz vor Mitternacht in die Tivolistraße in Gera wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus. Laut Polizei war eine Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen gemeldet worden. Demnach eskalierte zuvor ein Streit zwischen einem Mann und vier Frauen im Alter von 32, 33, 34, 40 und 42 Jahren in einer Wohnung, der sich letztlich auf die Straße verlagerte.

Drei der Frauen seien verletzt worden und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Während des Polizeieinsatzes störte die 40-jährige Frau vehement die Maßnahmen der Polizisten und griff diese zusätzlich körperlich an, sodass sie gefesselt werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

