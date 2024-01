Gera. Geraer Gernot Schimmel erinnert an die Großen der Stadt, wie Gerhard Biele und Paul Schulenburg

Er will nicht, dass sie in Vergessenheit gerät. Sie soll in Erinnerung bleiben, die einstige Pracht in Gera. Viele, die sich erinnern können, gibt es nicht mehr. Drei, vier zählt er zusammen und er gehört dazu.