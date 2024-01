Gera. Vor der Entscheidung zur Agrardiesel-Subvention demonstrieren Bauern auch in Gera. Auch Ampel-Galgen sind wieder zu sehen.

In ganz Thüringen sind am letzten Januartag nochmal die Autobahnauffahrten durch Landwirte mit Traktoren und anderen Fahrzeugen, wie hier an der A4-Anschlussstelle Gera-Langenberg, blockiert. Entgegen der Forderung des Bauernverbandes, sich auf die Forderungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu konzentrieren, waren auch wieder Ampel-Galgen zu sehen.