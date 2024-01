Gera. Seit langer Zeit wieder zweistellig: Eine Quote von 10 Prozentpunkten ist die höchste Arbeitslosigkeit in der Stadt seit Juli 2017. Großer Abstand zu Landkreisen in Ostthüringen.

„Der Start ins neue Jahr begann frostig, und etwas unterkühlt hat auch der Arbeitsmarkt reagiert. Der spürbare Anstieg der Arbeitslosenzahlen gegenüber Dezember 2023 ist einer Mischung verschiedener Faktoren geschuldet“, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Ost.

lp