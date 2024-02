Gera. Blaues Wasser ist über einen Zufluss in die Weiße Elster gelangt. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Gera.

Blau gefärbtes Wasser in einem Zufluss zur Weißen Elster hat Dienstagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Bad Köstritz geführt. Wie die Polizei mitteilt, rückten die Einsatzkräfte in die Straße Heinrichshall aus.