Murnau. Neuvorstellung: Subaru erneuert den Impreza mit Rallye-Genen und zeigt den Crosstrek für Familien und Forstarbeiter

Subaru-Wetter. Draußen ist es spiegelglatt, der Winter ist wankelmütig, mal so oder so. Als ich zum Crosstrek tappe, kommt mir der Rat meiner Oma in den Sinn.