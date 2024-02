Traditioneller Faschingsumzug des Weidaer Carnevalsvereins am Sonntag am Sonntag durch Weida. Acht Faschingsvereine aus benachbarten Orten im Landkreis Greiz haben sich am Umzug beteiligt, der in diesem Jahr thematisch Walt Disney und der bonbonfarbenen Filmwelt in Hollywood gewidmet ist. Am Montag gestaltet der WCV auch in diesem Jahr den traditionellen Rosenmontagsumzug in Greiz mit. © Angelika Munteanu | Angelika Munteanu