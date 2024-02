Gera. Außerdem: Konzerttipp für den Valentinstag, Umweltverein trifft sich und Beratungsangebot für Unternehmensgründer.

Der Thüringer Folkbarde und Weggefährte von Klaus Renft, Andreas Schirneck war in den letzten Jahren immer wieder in diversen Duo-Projekten auf Tour, so mit dem Stuttgarter Gitarristen Wolfgang Keune oder an der Seite des britischen Blues-Veteran John Kirkbride. Diesmal macht Schirneck mit einem seiner Solo-Programme Station in Gera. Am Freitag, 16. Februar, gastiert er am 19.30 Uhr im Köstritzer Bierhaus in der Schloßstraße.