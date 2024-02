Gera. Die Jüdisch-Israelischen Kulturtage Thüringen werden in der Stadt im Clubzentrum Comma mit einem Konzert eröffnet.

Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen richtet seit mehreren Jahren das Festival „Jüdisch-Israelische Kulturtage“ aus und führt dieses gemeinsam mit dem Förderverein für Jüdisch-Israelische Kultur in Thüringen e.V. durch. In diesem Jahr sei die Stadt Gera einer der Hauptunterstützer, als eine von 14 beteiligten Kommunen, informiert die Stadt Gera in einer Pressemitteilung.