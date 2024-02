Gera. Vom religiösen Gedenktag zum „Tag der Verliebten“

Marcel überrascht seine Freundin am „Tag der Verliebten“ mit einem großen Strauß Rosen und Gerbera aus einem Blumengeschäft in den Gera Arcaden. Der Valentinstag, ursprünglich als religiöser Gedenktag des Heiligen Valentinus am 14. Februar begangen, hat sich inzwischen auch in Deutschland zu einem kulturellen und vor allem kommerziellen Festtag entwickelt. Er ist, nach dem Muttertag, der zweitumsatzstärkste Tag des Jahres in der Floristikbranche. Aber auch Schmuck und Pralinen werden oft verschenkt.