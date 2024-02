Gera. Tina Puff über geplante Baumaßnahmen in Gera, die ewig nicht starten

In Gera mahlen die Mühlen langsam, vor allem mit Blick auf angekündigte Bauprojekte. Woran es genau liegt, wer das bremsende Glied in der Kette ist, ist nicht herauszubekommen. Oft heißt es bei den Projektpartnern, man arbeite gut und vertrauensvoll zusammen. Doch irgendwie passiert nichts. Ein Beispiel ist das Projekt XXXLutz im Gewerbegebiet Tinz an der A4. Das Unternehmen hatte sein Vorhaben in Gera im Januar 2017 angekündigt. Anfang des Jahres 2021, vor drei Jahren, wurde von Seiten des Unternehmens mit der Baufeldfreiräumung begonnen. Seitdem ist Stille auf dem mit Bauzaun eingesäumten Areal. Nur die Natur erobert sich das Gebiet zurück.