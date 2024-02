Gera. Vortrag und Gespräch mit der Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde. Welche Balance es zu finden gilt.

Die Geraer Gehölzfreunde in der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera e.V. und die Stadt- und Regionalbibliothek laden am 29. Februar um 18 Uhr ein zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit der Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde Laura Kreisel zum Thema „Aktuelle Herausforderungen bei der Gestaltung und Unterhaltung des Bieblacher Hanges als Grünanlage im Wohnbereich“. Die Veranstaltung findet in der Bibliothek am Puschkinplatz statt. Der Eintritt ist frei.