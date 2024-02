Gera. Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend mehrere Stunden im Einsatz.

Gegen 17 Uhr ist am Mittwoch die Feuerwehr Gera zu einem Brand im alten Garagenkomplex in der Plauenschen Straße in Gera alarmiert worden. Die Rauchsäule von der Brandstelle ist bis ins Stadtzentrum weithin sichtbar gewesen.