Vom 12. bis 16. März 2024 können Besucher des 14. französischen Gourmetmarktes am süßen Leben in Frankreich teilhaben, informiert die Stadtverwaltung. Auf dem Marktplatz in Gera werden Spezialitäten aus dem Nachbarland zum Probieren und Kaufen angeboten. Die französischen Händler aus dem Departement Oise präsentieren hochwertige und traditionelle Produkte aus ihrem Heimatland und sorgen für französisches Flair in Geras Innenstadt. Bei den Spezialitäten wie Käse, Wurst, Pasteten, Gebäck, Wein sowie Brotaufstrichen sei für alle Gaumenfreuden etwas dabei. Geöffnet ist der Markt Dienstag bis Freitag von 90 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. red